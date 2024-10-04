Наземні бої тривають уже кілька днів, – підполковник запасу ЦАХАЛ про війну на Близькому Сході

ЦАХАЛ здійснив наземний наступ на південь Лівану проти угруповання "Хезболла". Так вони хочуть убезпечити північні кордони Ізраїлю.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський політолог, підполковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден, зауваживши, що зараз Ізраїль зосереджений на операції в південному Лівані. Вже відомо про певні втрати серед ЦАХАЛ. Йдеться про десятки військових.

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Ізраїль здійсню і повітряні удари

Як наголосив Зайден, також Ізраїль здійснює повітряні удари по ворогах на Близькому Сході. Були прильоти і в Сирії, і на території Лівану.

Коло навколо Ізраїлю не звужується. Ми даємо відсіч Ірану і перебуваємо на останній стадії війни,

– сказав Зайден.

Ситуація з ХАМАС в Газі також частково вирішена. Ізраїльська армія змогла знищити військове крило цього угруповання. Вони перейшли на партизанські методи боротьби. Їх потроху знищують. На жаль, поки що не вдалося звільнити заручників.

У військовому плані вдалося виконати завдання. А ось політичний напрямок поки що стоїть на місці,

– сказав Зайден.

Зверніть увагу! Наприкінці вересня Ізраїлю вдалося знищити верхівку "Хезболли". Що це за угруповання – читайте в матеріалі 24 Каналу.