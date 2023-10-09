Ердоган хоче бути головним у регіоні: як Туреччина може втрутитись у бойові дії в Ізраїлі
Реджеп Ердоган запропонував сформувати незалежну палестинську державу, щоб досягнути миру на Близькому Сході. Президент Туреччини хоче стати лідером у регіоні.
Політолог-міжнародник Максим Ялі пояснив 24 Каналу, чому план Ердогана не можна назвати реалістичним.
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"Ердоган уже давно намагається стати лідером мусульманського світу. Цілком очікуваними були його намагання стати посередником у черговій хвилі палестинсько-ізраїльського конфлікту", – зазначив Ялі.
За його словами, Ізраїль не погодиться на план Ердогана, бо тоді доведеться відмовитись від своїх територій. Лідер Туреччини говорив про палестинську державу в кордонах 1967 року, тобто в межах Західного берега Йордану та Сектору Гази.
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Однак найбільш суперечливою територією залишається Єрусалим, який у плані Ердогана має стати столицею палестинської держави. Місто має однаково важливе релігійне значення як для юдаїзму, так і для ісламу. Тому питання його приналежності залишатиметься відкритим.
Між Ізраїлем і Палестиною спалахнув новий конфлікт
- Вранці 7 жовтня ісламське угруповання ХАМАС почало операцію "Потоп Аль-Акса" проти Ізраїлю. По країні завдали масованого ракетного удару, унаслідок чого багато загиблих і постраждалих.
- У відповідь збройні сили Ізраїлю оголосили контртерористичну операцію "Залізні мечі" у Секторі Гази. Зокрема, вони атакували штаб "Палестинського джихаду" і тунель бойовиків у Газі.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна в стані війни. За його словами, "ворог заплатить таку ціну, якої він ніколи не знав".
- Під час нападу ХАМАС на Ізраїль у країні перебувало тисячі українців. Речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що вже підтверджено загибель двох жінок.