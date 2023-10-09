Ердоган хоче бути головним у регіоні: як Туреччина може втрутитись у бойові дії в Ізраїлі

Реджеп Ердоган запропонував сформувати незалежну палестинську державу, щоб досягнути миру на Близькому Сході. Президент Туреччини хоче стати лідером у регіоні.

Політолог-міжнародник Максим Ялі пояснив 24 Каналу, чому план Ердогана не можна назвати реалістичним.

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"Ердоган уже давно намагається стати лідером мусульманського світу. Цілком очікуваними були його намагання стати посередником у черговій хвилі палестинсько-ізраїльського конфлікту", – зазначив Ялі.

За його словами, Ізраїль не погодиться на план Ердогана, бо тоді доведеться відмовитись від своїх територій. Лідер Туреччини говорив про палестинську державу в кордонах 1967 року, тобто в межах Західного берега Йордану та Сектору Гази.

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Однак найбільш суперечливою територією залишається Єрусалим, який у плані Ердогана має стати столицею палестинської держави. Місто має однаково важливе релігійне значення як для юдаїзму, так і для ісламу. Тому питання його приналежності залишатиметься відкритим.

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