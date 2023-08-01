Ізюм відроджується: кадри з міста, яке після російського терору вчиться жити заново

Центральна частина Ізюма Харківської області зруйнована на 80%. У місті досі триває розбір завалів. Попри все місто живе: люди повертаються, планується відбудова лікарень та житлових будинків.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. В Ізюм приїжджає "Культурний десант", у місті намальовані графіті, які надихають місцевих.

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Відбудова міста

В Ізюмі триває розбір завалів, працюють комунальні служби, однак не вистачає комунальників, слюсарів для відновлювальних робіт. Місцева закликає долучатися усіх охочих.

У місті планують відбудову. Анна Черненко зазначила, що зокрема буде створено проєкт відновлення районної лікарні.

Який вигляд має місто Ізюм / Фото Анни Черненко

Голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що в Ізюмі заплановане відновлення майже 60 житлових будинків. Не можна гарантувати, що усі відбудують до кінця 2023 року, однак роботи розпочнуться.

Паралельно ми будемо відновлювати або будувати з нуля модульні котельні. Та котельня, яка забезпечувала подачу теплоносія до майже 40% населення Ізюма, зруйнована повністю, її відновлення неможливе,

– заявив посадовець.

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Люди повертаються

Кореспондентка 24 Каналу підкреслила, що до Ізюмського району поступово повертається місцеве населення.

Зараз збільшилась кількість мешканців в Ізюмі та районі. Якщо раніше ми говорили, що приблизно 5 тисяч лишалося, то тепер приблизно 20 тисяч. Люди повертаються саме на літо. Взимку у багатьох деокупованих пунктах буде відтік, тому що проблеми із житлом, опаленням,

– сказала Черненко.

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