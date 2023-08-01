Ізюм відроджується: кадри з міста, яке після російського терору вчиться жити заново
Центральна частина Ізюма Харківської області зруйнована на 80%. У місті досі триває розбір завалів. Попри все місто живе: люди повертаються, планується відбудова лікарень та житлових будинків.
Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. В Ізюм приїжджає "Культурний десант", у місті намальовані графіті, які надихають місцевих.
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Відбудова міста
В Ізюмі триває розбір завалів, працюють комунальні служби, однак не вистачає комунальників, слюсарів для відновлювальних робіт. Місцева закликає долучатися усіх охочих.
У місті планують відбудову. Анна Черненко зазначила, що зокрема буде створено проєкт відновлення районної лікарні.
Який вигляд має місто Ізюм / Фото Анни Черненко
Голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що в Ізюмі заплановане відновлення майже 60 житлових будинків. Не можна гарантувати, що усі відбудують до кінця 2023 року, однак роботи розпочнуться.
Паралельно ми будемо відновлювати або будувати з нуля модульні котельні. Та котельня, яка забезпечувала подачу теплоносія до майже 40% населення Ізюма, зруйнована повністю, її відновлення неможливе,
– заявив посадовець.
Як зараз живе Ізюм: дивіться відео
Люди повертаються
Кореспондентка 24 Каналу підкреслила, що до Ізюмського району поступово повертається місцеве населення.
Зараз збільшилась кількість мешканців в Ізюмі та районі. Якщо раніше ми говорили, що приблизно 5 тисяч лишалося, то тепер приблизно 20 тисяч. Люди повертаються саме на літо. Взимку у багатьох деокупованих пунктах буде відтік, тому що проблеми із житлом, опаленням,
– сказала Черненко.
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