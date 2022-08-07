Ізюмське угруповання ворога забуксувало, – військовий експерт

російські окупанти перекидають зі Сходу на Південь частину своїх військ. Угруповання противника на Ізюмському напрямку нині не може розвивати наступу.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив, що це певною мірою створює відповідні можливості для ЗСУ.

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"Ізюмське угруповання військ окупантів забуксувало"

Мусієнко вважає, що російські загарбники наразі не можуть розвивати наступу на Ізюмському напрямку.

Ми можемо констатувати станом на сьогодні, що Ізюмське угруповання військ, яке виглядало одним із найбоєздатніших і звідти активно розвивався наступ, воно забуксувало фактично,

– заявив військовий експерт.

За його словами, особовий склад ворога на Ізюмському напрямку дещо деморалізований, окупанти мріють і чекають на виведення звідти й заміну іншими російськими підрозділами.

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"Це створює відповідні можливості для ЗСУ"

Мусієнко зазначив, що росія перекинула певну кількість військ з Ізюмського напрямку на Південь. Це фактично робить меншим тиск на Слов'янськ та Північ Донбасу.

Певною мірою, звичайно, це створює відповідні можливості для українських сил оборони,

– сказав він.

На думку військового експерта, щойно виникне можливість, українські захисники, безумовно, будуть її використовувати. Нині напрямок Ізюму й Харкова має уже менш напружений і ризикований вигляд.

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Окупанти почали перекидання своїх військ по території України. Американський Інститут вивчення війни вважає, що через це Збройні Сили України можуть почати контрнаступ на Харківщині.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що на Ізюмському напрямку російські військові, найімовірніше, будуть серйозно оборонятися.

Вночі 7 серпня російські загарбники знову атакували Харків ракетами. У місті пролунали декілька вибухів. Зокрема, окупанти вдарили ракетами по Новобаварському та Немишлянському районах обласного центру.

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