Небезпечна ситуація, – Желіховський розібрав позицію республіканців щодо України

У Конгресі США триває епопея з ухваленням спільного пакета допомоги для Ізраїлю та України. Крім того, група республіканців висунула низку вимог щодо підтримки Києва.

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський сказав 24 Каналу, що ситуація в США вкрай небезпечна для України. Ми конче потребуємо озброєння – особливо на тлі нарощення військової співпраці Росії з іншими країнами "вісі зла".

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"Що найнебезпечніше – часу залишилось надто мало. Тимчасовий бюджет у США діє до 17 листопада. Фактично через два тижні, якщо не ухвалять новий бюджет, урядові установи в США можуть не працювати через так званий "шатдаун"", – зазначив Желіховський.

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Криза в США пов'язана передусім з дедалі глибшою поляризацією політичних кіл. Це стосується як протистояння між демократами та республіканцями, так і дебатів всередині самої Республіканської партії.

Вимога про "стратегію перемоги" популістична

Серед вимог щодо допомоги Україні, які опублікував конгресмен від республіканців Майк Гарсія, була "стратегія перемоги". На думку Желіховського, реальний план дій потребує тривалого часу для врахування всіх можливих нюансів і перевірки багатьма комітетами.

Чому вони говорять саме тепер про неї? Я пов'язую це передусім з виборами, які відбудуться в США за рік. Тому фактично можемо говорити, що це радше популістична вимога, аніж якась дієва,

– констатував експерт-міжнародник.

За його словами, складність реалізації "стратегії перемоги" також полягає у високій динамічності ситуації на полі бою та в геополітиці. Якщо документ таки розроблять, він уже може виявитись неактуальним.

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