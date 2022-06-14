Ситуація контрольована: під Сєвєродонецьком окупанти відскочили після удару ЗСУ, – Арестович

Біля Сєвєродонецька росіяни відскочили після удару ЗСУ. Ситуація в місті певною мірою контролюється.

Українські військові відбили атаку ворога під Метьолкіним. Селище розташоване одразу біля Сєвєродонецька. Про це заявив радник голови ОП Олексій Аресович під час ефіру у Фейгіна 13 червня, повідомляє 24 канал.

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ЗСУ відбили наступ біля Метьолкіного

Під Метьолкіним, що біля Сєвєродонецька, ворог відскочив внаслідок удару ЗСУ. Це говорить про те, що ситуація в Сєвєродонецьку певною мірою контролюється українськими захисниками,

– розповідає Арестович.

Вороже військо в районі Сєвєродонецька переважно складається з кадировців та мобілізованих з ОРДЛО. Вони воюють підрозділами. ЗСУ з таким працювати вміють. Бої тривають.

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За даними Генштабу, станом на ранок 13 червня російські окупанти витіснили ЗСУ з центру Сєвєродонецька. Вони надалі штурмують місто. Загарбники атакують за допомогою артилерії. Ситуація в Сєвєродонецьку постійно змінюється.

На Сході воїни ССО збили 3 ворожі "Гради". Також вони пошкодили ще один. Відомо, що цими реактивними системами залпового вогню ворог обстрілював Сєвєродонецьк та інші населені пункти Луганщини.

У Сєвєродонецьку російські окупанти зазнають втрат у піхоті. Тому ворог просувається лиш за допомогою штурмової авіації. Він ворог, на жаль, продовжує переважати у військовій техніці та артилерії. У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, командування ворога не зважає на свої втрати й намагається захопити якомога більше території.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що росіяни зруйнували черговий міст у Сєвєродонецьку. Разом із тим вони продовжують обстрілювати останній. Таким чином ворог хоче позбавити Сєвєродонецьк будь-якого сполучення. За цинічним планом загарбників, з міста не можна буде вивезти цивільних чи довозити війська для підсилення.

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