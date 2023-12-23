На кордоні з Білоруссю ситуація може змінитися в будь-який момент, – Наєв
На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Білорусь створювала загрозу наступу зі своєї території у прикордонних областях нашої держави. У ЗСУ прокоментували ситуацію на кордоні з Білоруссю станом на грудень 2023 року.
Наразі на білоруському прикордонні спокійно, проте для військових це не привід розслаблятися. Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв під час перебування у підрозділах, що прикривають державний кордон на Рівненщині зазначив, що у будь-який момент ситуація може змінитися, і наші захисники мають бути готовими дати відсіч загарбникові.
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Ситуація на білоруському прикордонні
Незважаючи на відсутність бойових дій, у Північній операційній зоні на кожному напрямку командувачі не сидять склавши рук.
Ми розвиваємо систему оборонних рубежів, постійно тренуємо війська, підтримуємо їхню навченість, тим самим даючи зрозуміти потенційному противнику, що в разі вторгнення він не матиме шансів на успіх,
– зазначив Наєв.
Тренування проводяться під керівництвом досвідчених інструкторів та безпосередніх командирів.
Генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що входить у типовий комплекс заходів бойової підготовки у підрозділах, що несуть службу в Північній операційній зоні. За його словами, це – смуга перешкод, штурм приміщень та опорних пунктів, надання первинної домедичної допомоги та евакуація поранених.
Він наголосив, що напрацьовують вміння до автоматизму.
За словами генерал-лейтенант Сергія Наєва, дуже важливим є те, що підготовкою займаються безпосередні командири, які перебувають із особовим складом щодня, адже їм відомі особливості кожного військовослужбовця.
Він зазначив, що вони знають, кому слід приділити більше уваги, а кому навпаки – дати роль лідера серед особового складу.
Саме в такий спосіб проводиться нарощування наших оборонних спроможностей,
– зазначив Наєв.
Будівництво фортифікаційних споруд на кордоні з Білоруссю
У ДПСУ повідомляють про те, що інженерні групи Держприкордонслужби за підтримки органів місцевої влади приділяють особливу увагу будівництву фортифікаційних споруд на кордоні з Білоруссю.
Так, прикордонники облаштовують окопи, укриття, вогневі позиції, а також встановлюють загороджувальний паркан з колючим дротом.
ДПСУ про укріплення кордону з Білоруссю: дивіться відео
Місцеві жителі прикордонних областей також добровільно долучаються до укріплення державного кордону. У ДПСУ наголошують, що робота йде інтенсивно вздовж всієї лінії українсько-білоруського кордону.
Посилення кордону з Білоруссю: що відомо
- 14 грудня Сергій Наєв повідомив, що Україна укріплює кордон з Білоруссю в Чернігівській області. Так, на цій території розміщують бетонні укріплення, проводять зварювальні роботи та копають протитанкові рови.
- Він розповідав про перевірку виконання робіт на Чернігівщині та зазначив, що укріплює рубежі цивільна організація.
- Наєв наголосив, що військові інженери спостерігають та надають методичну допомогу щодо побудови оборонних рубежів у Чернігівській області. За його словами, роботи тривають 24 години 7 днів на тиждень і їх завершать у встановлені терміни.