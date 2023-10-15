Путін ним задоволений: хто в оточенні глави Кремля має серйозний вплив

Крім очільника ФСБ Алєксандра Бортнікова, секретаря ради безпеки Ніколая Патрушева та інших, неабиякий вплив на Владіміра Путіна має ще одна людина. Мова про очільника адміністрації президента Росії – Антона Вайно.

Колишній працівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що лише завдяки Вайно ще якось працює вся путінська система.

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"Він у будь-якому разі впливова людина, тому що керує всією адміністрацією президента Росії. А це 4–5 тисяч осіб, які готують усі документи, мають величезний апарат зовнішньої та внутрішньої політики", – зазначив Жирнов.

Антон Вайно має вплив на Владіміра Путіна: дивіться відео 24 Каналу

До того ж Путін працює мало – усю роботу замість нього виконує адміністрація президента під керівництвом Вайно. Оскільки він уже тривалий час обіймає свою посаду, можна зробити висновки, що Путін ним задоволений.

Хто може замінити Путіна

Заколот вагнерівців 23–24 червня продемонстрував слабкість президентської влади в Росії. Це свідчить про те, що замінити Путіна насправді може хто завгодно.

На думку Жирнова, це може будь-який чиновник: голова держдуми Вячєслав Володін, прем'єр-міністр Міхаіл Мішустін або навіть заступник голови ради безпеки Дмітрій Медведєв.

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