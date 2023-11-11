Росіянам ставатиме ще некомфортніше: Березовець прокоментував атаки ЗСУ по Криму

Росіянам тривожно в окупованому Криму. Чорноморський флот зазнає втрат, і ворог не знає, куди перемістити свої кораблі.

Офіцер ЗСУ Тарас Березовець сказав 24 Каналу, що ситуація для росіян на окупованому півострові лише погіршуватиметься.

До теми Дістанемо будь-де: у РНБО розповіли про подальше знищення Чорноморського флоту

"З отриманням сучасних систем ураження від союзників перебування в Криму ставатиме дедалі некомфортнішим", – констатував Березовець.

Що відбувається в Криму й Чорному морі: дивіться відео 24 Каналу

Існування російського флоту втрачає сенс

Як відомо, Сили оборони можуть уражати ворожі кораблі навіть на території самої Росії, а не тільки в окупованому Криму. Так, надводні дрони українського виробництва Sea Baby атакували російські військові судна безпосередньо в бухтах їхнього базування.

Немає сьогодні безпечного місця взагалі в акваторії Чорного й Азовського морів, куди не могли б потрапити українські Сили оборони. Це стосується як ударів з повітря, так і ударів надводними дронами,

– наголосив Березовець.

Перебування російського флоту в акваторії Чорного й Азовського морів втрачає сенс, тому що все це зона потенційного ураження. Крім того, ворог не має безпечних точок на мапі Росії, куди може перебазувати свої кораблі.

Чорноморський флот стабільно скорочується: останні новини