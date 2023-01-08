Росіяни риють траншеї в Криму: в ОК "Південь" розкрили мету ворога

Збройні Сили України впевнено тиснуть на ворога на всіх ділянках фронту. Панічні настрої серед росіян наростають й в тимчасово окупованому Криму.

Про це 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, російські загарбники активно риють траншеї на півночі півострова.

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Окупанти активно укріплюють адміністративну межу Криму. Протягом останнього місяця росіяни вирили траншеї, які розташовані буквально за 10 кілометрів від Херсонської області. Як зазначила Гуменюк, у цьому процесі окупантами керує страх.

Часом мені здається, що росіяни почали шукати той самий глибокий тил, куди хотіли б сховатися. Тому й риють поглибше,

– сказала речниця ОК "Південь".

Окупантам ніде сховатися від ударів ЗСУ

Гуменюк наголосила, що в окупантів вже немає глибокого тилу. Відтак, їм дуже важко знайти місце, де вони могли б почуватися безпечно.

Вогнева робота, яку ведуть Сили оборони, вже абсолютно не прив'язана до лінії фронту, а сягає набагато глибше. Головне завдання ЗСУ полягає у тому, аби виснажувати ворога, нищити його запаси та не давати спокою у тилу,

– зазначила речниця ОК "Південь".

Вона додала, що це дуже нервує росіян, адже зменшує їхній бойовий потенціал та ускладнює логістику.

Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію в Криму: дивіться відео

У Криму ще більше активізувалися сили спротиву

Як зазначила речниця ОК "Південь", у ситуації, що склалася, в Криму ще активнішим став рух спротиву. Місцеве населення півострова почало тісніше співпрацювати з захисниками України.

"Йдеться не про те населення, яке туди приїхало з 2014 року, вважаючи це своєю територією. А про справжніх кримців, які там були з самого початку і протидіяли окупації в латентному режимі", – пояснила Гуменюк.

За її словами, зараз же спротив місцевих мешканців Криму набуває дедалі яскравіших проявів.

Ситуація в Криму: коротко