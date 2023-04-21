У Криму тривожні настрої, – Тизенгаузен розповів про дії колаборантів на півострові
Колаборанти та представники окупаційної влади в Криму збирають речі та продають свою нерухомість. Реальний стан справ на півострові суттєво відрізняється від того, про який показово доповідають Путіну.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, що Путін почав усвідомлювати, що його найближче оточення йому бреше.
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Путін починає підозрювати, що йому брешуть
За його словами, російський президент Владімір Путін відвідав тимчасово окуповані території України, щоб спробувати дізнатись інформацію з інших джерел. Перебуваючи у своєму бункері, він немає доступу до повної картини про стан справ у російській армії.
Його генерали роками крали все, що можна було вкрасти. Путін починає підозрювати, що йому брешуть його наближені і він вирішив дізнаватись інформацію з інших джерел. Але це йому не допоможе, – зазначив політтехнолог.
Борис Тизенгаузен про поїздку Путіна на тимчасово окуповані території України: дивитись відео
Тизенгаузен розповів, що у Криму зараз повністю зупинився ринок нерухомості. По-перше, ніхто не хоче купувати, а лише продавати. По-друге – вся будівельна техніка залучена до будівництва фортифікаційних споруд на півночі Криму.
"Зараз в Криму військове керівництво й колаборанти вивозять по-тихому свої речі, а нижчій ланці чиновників кажуть: "все добре, хвилюватись не потрібно". Колаборанти серед вищого керівництва вже придбали собі нерухомість у Туреччині. Таким передаємо вітання і кажемо: ми вас знайдемо, де б ви не заховались і конфіскуємо усе, що ви купили", – додав політтехнолог.
Візит Путіна на тимчасово окуповані території України
- 17 квітня російський диктатор нібито відвідав окуповані території Херсонської та Луганської областей України.
- Путін відвідав штаб угрупування військ "Дніпро", що базується на Херсонському напрямку, та штаб росгвардії "Схід" у так званій "ЛНР".
- Спікер ОК "Південь" Владислав Назаров заявив, що у Криму зростає невдоволення населення через проведення представниками окупаційних адміністрацій активної мобілізаційної кампанії.