Дозволяємо трохи нас потурбувати: чому ворог активізувався на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Окупанти протягом 16 місяців споруджували потужні лінії укріплення на Півдні та робили все можливе, щоб зупинити наступ українських сил. Наразі на цьому напрямку загарбники перебувають переважно в обороні.

Однак на Куп'янсько-Лиманському напрямку інша ситуація. Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Він зауважив цей напрямок наразі визначений як другорядний, і на нього витрачається менше ресурсів, ніж на Південний.

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Резерви не витрачаємо

На Куп'янсько-Лиманському напрямку, наголосив Дикий, ЗСУ дозволяє окупантам перебувати у наступі.

Дозволяємо трохи нас потурбувати вже їхніми контрнаступами. І слово "дозволяємо" я вжив абсолютно свідомо, тому що наше командування ймовірно не хоче відтягувати туди серйозні резерви з основного напрямку нашого наступу,

– зазначив екскомандир роти батальйону "Айдар".

Що відбувається на Куп'янсько-Лиманському напрямку: дивіться відео

Водночас загарбники не мають ілюзій, що вони відіб'ють Лиман чи вийдуть до Осколу. А їхні так звані контрнаступи здійснюються тільки для того, щоб Збройні Сили України "повелися" на їхні дії й перекинули свої потужності із Запорізького фронту або з-під Бахмута на Куп'янсько-Лиманський напрямок.

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"На цих напрямках утримуємо фронт тими частинами, які там були і раніше. Резерви на то не витрачаємо, але відповідно даємо окупантам нас трошки потурбувати, а не самі наступаємо", – підкреслив Євген Дикий.

Актуально про ситуацію на фронті

На Куп'янському напрямку загарбники 1 липня намагалися наступати на Новоселівське Луганської області, але їхні зусилля були даремними. Водночас ворог обстріляв з авіації Кислівку, Котлярівку та Берестове у Харківської області. З артилерії та мінометів противник гатив по Путниковому, Фиголівці, Дворічній, Масютівці, Куп'янську і Кислівці Харківської області.

На Лиманському напрямку за минулу добу росіяни наступали в районі Серебрянського лісництва. Проте не досягли жодних успіхів. Під авіаційними ударами окупантів перебували Невське і Білогорівка в Луганській області та Спірне і Роздолівка – Донецькій. Від артилерійських ударів потерпали, зокрема, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Роздолівка і Берестове Донецької області.