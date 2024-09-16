Недооцінили ЗСУ: як провалився "контрнаступ" росіян у Курській області

Операція ЗСУ у Курській області триває вже понад місяць. Нещодавно росіяни спробували відбити території, які контролюють українських сил. Однак їм не вдалося здійснити "контрнаступ".

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь, зазначивши, що українські війська для запобігання просуванню ворога на Курщині використали переваги розташування річки Сейм. Це є ключовим аспектом української операції, яка була феноменально спланована та реалізована.

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Сіра зона збільшується

Ситуація в Курській області з першого дня її проведення характеризувалася тим, що район поблизу Глушкового перебував фактично в сірій зоні. Він був замкнутий українськими військами із заходу і зі сходу, а також з півночі – річкою Сейм, з півдня – українським кордоном.

Зараз Росія намагається розблокувати війська, які там затиснуті. Противник почав здійснювати наступальні акції в напрямку населеного пункту Снагость, намагаючись прорвати оточення або ж величезний котел, розміром майже 700 квадратних кілометрів,

– наголосив Самусь.

Росіяни сподівались, за його словами, що їм вдасться прорубати там коридор і вивести свої війська, і навіть, імовірно, почати зачистку території від українських військ.

Насправді ж Україна розпочала свою операцію в районі населеного пункту Веселе. ЗСУ здійснили удари з флангів. Наразі важко сказати, як там розташовані російські війська, але ми бачимо, що на схід від Веселого збільшується сіра зона. Удари у фланги російських військ означають, що Україна тепер знову перехоплює ініціативу і б'є російські групи військ, які намагалися розблокувати Глушківський район,

– зауважив він.

Хоча точна ситуація у Курській області невідома, можна з впевненістю стверджувати, що ніякої контрнаступальної операції росіян там немає.

Ворог намагався нахрапом, відносно невеликими силами створити умови для того, щоб українські війська, за задумом росіян, почали звільняти цю територію. Напевно противник знову недооцінив українські війська, а вони взяли і вдарили у фланг – через Глушківський район,

– пояснив Михайло Самусь.

Зверніть увагу! Майор запасу Олексій Гетьман наголосив, що у Курській області росіяни можуть наступати тільки з півночі, адже на півдні, заході та сході територія перебуває під контролем ЗСУ. Крім того, усі три мости через річку Сейм – підірвані. Водночас ворог змушений продовжувати атакувати, тому що повинен виконувати наказ Владіміра Путіна – звільнити Курську область до 1 жовтня.

Ситуація в Курській області: дивіться на карті