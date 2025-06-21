На Курщині серед росіян зросла кількість дезертирів, – ЦПД
- На Курщині зростає кількість дезертирів серед російських військових через атаки українських захисників на тилові пункти.
- Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що це стосується угруповання російських військ "Сєвєр".
Українські захисники продовжують уражати військові об'єкти ворога на території Курської області. Зокрема, через це серед росіян зросла кількість дезертирів.
Про це в суботу, 21 червня, розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає 24 Канал. Йдеться про угруповання військ "Сєвєр".
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Що відбувається в Курській області
За словами Коваленка, на Курщині "накриваються" все більше тилових пунктів постійної дислокації росіян, через що гине багато окупантів. Унаслідок цього в армії країни-агресорки за останні 2 місяці зросла кількість дезертирів.
Нагадаємо, нещодавно українські військові завдали прицільного авіаудару по ворожих позиціях операторів дронів у селі Олексіївка Курської області. Авіація ЗСУ застосувала 4 високоточні авіабомби, а момент удару фіксував розвідувальний безпілотник.
Напередодні на Курщині українські оператори 413-го батальйону "Рейд" СБС знищили склад протитанкових мін і бронеавтомобіль З-СТС, відомий також як "Ахмат".
Окрім того, гучно було в Рильську – місто в Курській області атакували невідомі БпЛА. Ймовірно, уражені пункти постійної дислокації ворога в Боровському.