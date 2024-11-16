Це б летіло по Україні: які завдання вже вдалось виконати на Курщині

Російські війська намагаються відбити частину Курської області, де перебувають Сили оборони України. Диктатору Владіміру Путіну важливо контролювати цю територію перед інавгурацією Дональда Трампа.

Про це 24 Каналу розповів голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зауваживши, що з початку операції ЗСУ в Курській області ворог скинув туди близько 3000 керованих авіабомб. Ці КАБи могли б прилетіти по Україні.

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Що відбувається на Курщині

Як наголосив Тимочко, російська влада вже розповідала, що на відновлення інфраструктури на Курщині потрібно близько 700 мільярдів рублів. А бюджет регіону – лише 80 мільярдів.

Путіну важливо контролювати територію Курської області до початку можливих переговорів, над якими працює Трамп. Він розуміє, що це його потенційна слабкість.

Якби Путін був впевнений, що у нього сильні позиції в переговорному процесі, то на Курщину виставили б сили стримування, а решту перекинули б на Донеччину чи Харківщину. Якщо вони посилюють бойові дії на Курщині, то Путін квапиться і розуміє, що не настільки міцно стоїть на переговорних позиціях,

– сказав Тимочко.

Поки підрозділи Сил оборони України перебуватимуть в Курській області, доти Путін не зможе заявляти, що у нього ситуація під контролем.