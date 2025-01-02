Росіяни посилили тиск: командир роти з Курщини розповів про ситуацію на напрямку

Українські захисники стримують атаки росіян у Курській області. ЗСУ скували ворога на цьому напрямку, щоб окупанти не йшли далі, зокрема, на Покровськ.

Сили оборони стримують наступ Росії на Курщині, куди загарбники кидають велику кількість особового складу. Командир 1 роти 252 стрілецького батальйону Валентин Лихоліт розповів 24 Каналу, що у росіян великі втрати.

Читайте також На Курщині – приліт по будинку культури: там перебували окупанти з 810-ї бригади

"Щоб вони не йшли на Покровськ, була команда скувати війська росіян на цьому напрямку. Поки північнокорейців немає, вони є на іншому напрямку. Але завдання виконуємо та сковуємо тут їхнє військо. Зрозуміло, що усім було важко стримувати наступ", – сказав він.

Ворог активно штурмує

Валентин Лихоліт зазначив, що поступово ЗСУ втрачають приблизно 30% території на Курському напрямку. Ворог з останніх сил намагається витіснити з Курщини українських військових до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Окупанти штурмують великою кількістю у різних напрямках, але наші бійці відбивають їхні атаки.

Зараз погодні умови на боці українських захисників. Річ у тім, що росіяни залучили тяжку броню, танки, БМП. Усе це зараз грузне у полях через болотяну місцевість.

Загалом зараз ворог переважно використовує керовані авіабомби. Там, де є польові дороги, нема болота, окупанти ставлять танки та обстрілюють. На самі поля вони не виходять.

Виходить так, що у них ще підключається авіація, запускають КАБів. Якщо говорити про співвідношення, може бути, що два до одного. Тобто вони випускають два – три снаряди, а ми – один,

– пояснив командир роти.

На Курський напрямок українським бійцям підвозять снаряди, озброєння. Також в їхньому арсеналі є західна далекобійна зброя.