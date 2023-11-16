Пробують по черзі: чому для окупантів важливі Куп'янський і Лиманський напрямки

Російські окупанти атакують то Куп'янський, то Лиманський напрямки. Ці напрямки стратегічно важливі. Ситуація складна на обох напрямках.

Зараз ворог пробує по черзі наступати на Куп'янський та Лиманський напрямки. Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

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Стратегічно важливі напрямки

Роман Костенко зауважив, що у випадку, якщо росіяни зможуть вийти на Лиман та пройти Куп'янськ, то створять загрозу для нашого оточення південніше Слов'янська, Краматорська та інших населених пунктів. Важливо стримувати ворога.

Перед Куп'янськом розташована річка Оскіл. Там в окупантів не дуже хороші позиції. Переходячи річку, росіяни будуть у низині, а Сили оборони – на вищих позиціях.

Загарбники усіма силами намагаються атакувати то Куп'янський, то Лиманський напрямки. Там тривають серйозні бойові дії.

Думаю, окупанти пробують по черзі. Два угруповання, яке вийде, те і краще. Тому що ситуація складна і на Куп'янському, і на Лиманському напрямках. Будь-яке угруповання, яке матиме успіх, потім вплине на угруповання, яке перебуває південніше або північніше,

– пояснив депутат.

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