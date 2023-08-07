Кидає в бій усе більше сил та техніки: чому ворог тисне на Лимано-Куп'янському напрямку

На Лимано-Куп'янському напрямку залишається важка ситуація та тривають запеклі бої. Однак українські захисники дають відсіч ворогу.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він наголосив, що ворог продовжує тиск на Новоселівське, а також розпочав активні дії ділянках Лиман Перший та Первомайське.

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Окупанти зазнають великих втрат

Також тривають бої біля Новоєгорівки, Надії та у Серебрянському лісництві на Луганщині.

Окупанти продовжують кидати в бій всі більше техніки та людей, щоб продавити українську оборону,

– зазначив військовий експерт.

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Проте українські війська тримають оборону на всіх ділянках, де противник проводить жорсткі та масовані атаки. Також ворогу завдана суттєва поразка в особистому складі та техніці.

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Окупанти хоч і зазнають великих втрат, продовжують атакувати, тому що не мають іншого виходу. Адже це найактивніша ділянка бойових дій з боку ворога, і саме тут вони намагаються продавати українську оборону. Їхня мета змусити ЗСУ перекидати резерви з Південного напрямку на Північно-Східний, і в такий спосіб зірвати український контрнаступ,

– пояснив Олег Жданов.

Водночас, як він зауважив, українські сили тримають оборону та завдають серйозне ураження російським військам.

Як розгортаються події на Лимано-Куп'янському напрямку

За минулу добу на Куп'янському напрямку велися найзапекліші бої. За словами заступниці глави міноборони Ганни Маляр, окупанти намагаються там повернути втрачені ще восени минулого року позиції. Однак ворогу не вдалося пробити оборону ЗСУ.

Крім того, на Лиманському напрямку тривають важкі бойові дії в районі Серебрянського лісництві, де ворог проводить штурмові операції.

Водночас речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що на Лимано-Куп'янському напрямку противник намагається шукати слабкі місця в обороні українських сил.

За останню добу росіяни проводили наступальні операції в районі Петропавлівки, Синьківки та Першотравневого Куп'янського напрямку на Харківщині.

Також загарбники залучають артилерію. За добу на цій ділянці фронту було 508 обстрілів, 12 боєзіткнень, 14 авіанальотів.

Однак й ЗСУ ліквідували 32 окупантів, а також розбили російський танк Т-90, два міномети та бліндаж ворога.