Підтягують бронетехніку до лінії зіткнення: що задумали росіяни на Лимано-Куп'янському напрямку

Російські загарбники знову відновили штурмові дії на Лимано-Куп'янському напрямку. Окупанти намагаються пробити українську оборону.

Водночас напередодні аналітики відзначали послаблення російського тиску на цьому напрямку. Військовий експерт Владислав Селезньов сказав 24 Каналу, чи не планують росіяни масштабних наступальних кампаній на цій ділянці фронту.

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Затишшя перед бурею

Дві доби тому начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш заявив про те, що ситуація на цій ділянці фронту динамічна. Потім український Генштаб повідомляв, що там все тихо й спокійно.

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Втім, росіяни притягнули на Лимано-Куп'янський напрямок підрозділи 25-ї армії. Вона нещодавно створена на теренах Росії та неповністю укомплектована. Особовий складу укомплектований на рівні 80%, а озброєнням та військовою технікою – на рівні 50%.

Таке собі військо… Але воно вже прибуло на цей напрямок. Зараз окупанти проводять заходи з розмінування власних мінних полів і підтягують до лінії бойового зіткнення бронетехніку,

– мовив військовий експерт.

Зазвичай такі заходи проводять перед масштабним наступом. Можливо, те, що ми чуємо від Генштабу ЗСУ щодо затишшя на цій ділянці фронту, це спроба ворога ввести нас в оману.

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Попереду буремні події

Селезньов підкреслив, що ніколи просто так не підтягують бронетехніку на першу лінію оборони. Зазвичай це робиться перед підготовкою до масштабного наступу.

Українській Генштаб уважно відстежує ситуацію й напоготові у разі потреби залучити необхідні ресурси, щоб завадити ворогу просуватися у бік річки Оскіл.

"Навряд чи перша декада жовтня буде спокійною, бо ворог має ресурси. Близько 400 тисяч російських солдатів перебуває на території України. Попереду нас чекають буремні події пов'язані з російським контрнаступом", – додав військовий експерт.

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