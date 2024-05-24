Деякі стабілізували: Грабський розібрав, на якому напрямку фронту загрози зросли
Ворог намагається актуалізувати наступальні операції по всій лінії фронту. Є напрямки, де ситуацію ЗСУ змогли стабілізувати, але залишається один, де росіяни особливо активні.
Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу, що найскладніша ситуація є на Бахмутському напрямку. Другорядними напрямками є Куп'янський, а наступ на Харківську область росіяни розпочали з метою відвернення уваги ЗСУ на Сході.
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Де зросли Загрози
За словами Грабського, найскладніші ділянки на лінії фронту є на Сході України. Російські військові докладають максимальні зусилля саме на Бахмутському напрямку для захоплення Часового Яру та просування на Костянтинівку.
Там інтенсивність боїв є надзвичайно високою,
– підкреслив військовий експерт.
Бахмутський напрямок: дивіться на карті
Другорядні напрямки
Складна ситуація є в районі Мар'їнки, де росіяни намагаються просунутись в сторону Курахового. На Куп'янському напрямку ворог намагається увійти у місто та атакувати ЗСУ.
Також напружена ситуація залишається на Лиманському напрямку, в районі Білогорівки, Луганської області, де окупанти намагаються просунутись по різних напрямках.
Це свідчить про те, що ми давно знали про класичну наступальну операцію, а саме на визначені напрямки головних ударів – Бахмут, Часів Яр, Очеретине та дорога на Костянтинівку. Мета противника – змусити нас відступати від Торецька,
– зауважив Грабський.
Також військовий експерт розповів, що є певна активізація противника на Південному фронті, а саме в районі Великої Новосілки та намагання противника прорвати лінію оборони в районі Роботиного.
Напрямок, завдяки якому ворог намагається відвернути увагу ЗСУ є Харківський. Там, за словами Грабського, противник зупинений та ведуться бої для стабілізації ситуації.
Противник намагається досягти максимального результату, усвідомлюючи, що "вікно можливостей" з часом для нього "закривається". Україна буде нарощувати темпи отримання людських ресурсів, озброєння, боєприпасів для того, щоб стримувати противника,
– зазначив військовий експерт.
Ситуація на лінії фронту: останні новини
- ЗСУ вдалось зупинити просування росіян на Покровському напрямку в районі Очеретиного. Хоч наступ росіян і зупинено, треба готуватися до посилення атак і того, що вони захочуть захопити якомога більше території Донецької області.
- За даними британської розвідки, під час наступу на Вовчанськ Росія розгорнула там підрозділи африканського корпусу з ексвагнерівцями. Загони африканського корпусу, швидше за все, раніше розгорталися в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо та Нігерії.
- Російська армія нарощує свої угруповання на кордоні з Чернігівською областю. росіяни регулярно атакують території Сумської та Чернігівської областей. Вони завдають авіаційні, артилерійські удари по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі, застосовують "Шахеди".