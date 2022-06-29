Лисичанськ може перетворитися на могильник для російських окупантів, – військовий експерт

Якщо в Лисичанську почнуться вуличні бої, то вони можуть перетворитися на справжню катастрофу для окупантів. Місто здатне стати великим могильником для росіян.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов. Він повідомив, що зараз поблизу міста тривають бойові дії. Російські загарбники намагаються просунутися в бік місцевого нафтопереробного заводу та хочуть взяти під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут.

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Снєгирьов наголошує, що не потрібно панікувати через ситуацію, яка склалася поблизу Лисичанська. Географічно місто розташоване вище, ніж усі сусідні міста та села. Це дозволяє Збройним Силам України тримати під вогневим контролем найближчі населені пункти за допомогою ствольної артилерії.

Не варто й забувати, що росіяни сконцентрували на території Луганської області величезну кількість живої сили та техніки – за різними оцінками, від 50 до 60 батальйонно-тактичних груп. Загальна чисельність БТГр, яку окупанти залучили на війні проти України – близько 106 – 110. Проти такої кількості нелегко боротися.

Можна говорити, що на певній ділянці фронту коефіцієнт переваги росіян у живій силі від 1 до 7 – від 1 до 10. Вони використовують тактику продавлення української оборони за допомогою живої сили, – зазначив Дмитро Снєгирьов.

Якщо в Лисичанську розпочнуться вуличні бої, то російська окупаційна армія може зазнати колосальних втрат. До прикладу, після боїв в Сєвєродонецьку загарбники вивели з Луганської області 76 десантно-штурмову дивізію, яку вважають однією з найкращих. В однієї з інших дивізій взагалі втрати були до 60% у живій силі.

Втрати мобілізованих та бойовиків з Донецька та Луганська взагалі ніхто не рахує. Відомо, що лише в Первомайську в лікарні лежало близько 900 військових, з них 300 – загинули через неякісну медичну допомогу.

Саме тому можливий штурм Лисичанська може перетворитися для російських окупантів у великі проблеми.

Є всі підстави вважати, що Лисичанськ може перетворитися на могильник для збройних сил Росії, – підкреслив Дмитро Снєгирьов.

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