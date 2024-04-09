Втрачають по 60% особового складу, який йде на штурм, – Гуменюк про ситуацію на Лівобережжі

Російські війська не покидають спроб вибити наших військових із позицій на лівобережжі Херсонщини. Для цього вони вдаються до різноманітних тактик.

Наразі окупанти повернулися до штурмів у кількості 5 – 6 на добу. Про це розповіла в етері телемарафону очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на Лівобережжі

Гуменюк розповіла, що протягом минулої доби ворог здійснив 6 бойових штурмів на позиції наших захисників, що на лівобережжі Херсонщини.

Вона додала, окупанти не використовують бронетехніку на цьому напрямку та намагаються діяти у невеличких групах, адже стає дедалі важче зібрати особовий склад.

Продовження м'ясних штурмів для них (росіян – 24 Канал) обертається відмінусовуванням 60% особового складу,

– зазначає Гуменюк.

Очільниця розповіла, що позиції ЗСУ на лівобережжі залишаються сталими, і триває робота над розширенням плацдармів.

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