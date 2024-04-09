Втрачають по 60% особового складу, який йде на штурм, – Гуменюк про ситуацію на Лівобережжі
Російські війська не покидають спроб вибити наших військових із позицій на лівобережжі Херсонщини. Для цього вони вдаються до різноманітних тактик.
Наразі окупанти повернулися до штурмів у кількості 5 – 6 на добу. Про це розповіла в етері телемарафону очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.
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Яка ситуація на Лівобережжі
Гуменюк розповіла, що протягом минулої доби ворог здійснив 6 бойових штурмів на позиції наших захисників, що на лівобережжі Херсонщини.
Вона додала, окупанти не використовують бронетехніку на цьому напрямку та намагаються діяти у невеличких групах, адже стає дедалі важче зібрати особовий склад.
Продовження м'ясних штурмів для них (росіян – 24 Канал) обертається відмінусовуванням 60% особового складу,
– зазначає Гуменюк.
Очільниця розповіла, що позиції ЗСУ на лівобережжі залишаються сталими, і триває робота над розширенням плацдармів.
Окупанти зазнають втрат: останні новини
- Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 850 окупантів. Так, загальні втрати сягнули 449 250 осіб, а сотні одиниць військової техніки перетворено на брухт.
- У Калінінградській області 7 квітня горів ракетний корабель "Сєрпухов". Попередньо, пожежа на судні сталася, коли воно перебувало на військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області. Внаслідок пожежі повністю знищені засоби зв'язку та автоматизації.
- СБУ 5 квітня успішно атакувало дронами аеродром у Морозовську Ростовської області. з'явились детальніші дані щодо втрат у війську ворога. Зокрема, ймовірно, поранення отримав начальник штабу, а також працівники ОМОН та ФСБ. Про це повідомляють російські телеграм-канали.