Серед росіян панічні настрої: у ГУР прокоментували створення плацдарму на лівому березі Дніпра
Джерело:LIGA.net
Сили оборони присутні на лівому березі Херсонської області. У ГУР розповіли, як ворог реагує на формування плацдарму на окупованій території.
Ситуація на лівому березі Херсонщини є причиною для панічних настроїв серед окупантів. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк.
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Росіяни думали, що зможуть утримати території
За словами представника ГУР, через присутність Сил оборони на лівобережжі Херсонщини у ворога є певна паніка.
Вони активно проводять перегрупування сил і намагаються перекидати туди свої додаткові формування,
– сказав він.
Черняк наголосив, що окупанти вважали, що зможуть утримати захоплені території тими засобами, які в них вже є.
Для формування плацдармів потрібні були добре підготовлені люди та тривале ретельне планування, уточнив військовий експерт, майор запасу Нацгвардії України Олексій Гетьман. Він розповів, що майже пів року туди висаджувалися наші диверсійно-розвідувальні групи. Їхньою метою було не закріпитися на позиціях, а просто тримати росіян в напрузі.
Через це вони одразу не зрозуміли, що українські воїни формують плацдарм.
Найімовірніше наших військових, які починали створювати там плацдарм, росіяни сприйняли як чергову активність диверсантів.
Що відбувається на лівобережжі Херсонщини
- Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, що відбувається на лівобережжі Херсонщини. Там Херсонської області українські воїни продовжують контрнаступальну операцію. Вони змушують окупантів відступати.
- Відомий російський блогер заявив, що ЗСУ за підтримки артилерії вдарили по ворожих підрозділах у районі Пойми (10 кілометрів на південний схід від Херсона та 4 кілометрів від річки Дніпро) та Піщанівки (13 кілометрів і 3 кілометрів).
- Також під прицілом України опинились окупанти на позиції біля села Кринки за 30 кілометрів на північний схід від облцентру та за 2 кілометрів від річки.