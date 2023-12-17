Атака на Україну і продовження бойових дій на лівому березі Херсонщини: хронологія 662 дня війни

Росія продовжує спроби захопити українські території. Наші воїни дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії уже 662 дні. Про головні події цієї доби розповідає 24 Канал.

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