Окупанти засипають лінію оборони на Херсонщині: чи можливий наступ ЗСУ на лівий берег Дніпра

Російські окупанти імітують активність на Херсонщині. Хоча усі їхні дії зводяться лише до обстрілу населених пунктів на правому березі Дніпра.

Про це 24 Каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, останнім часом помітні дивні дії загарбників на лівобережжі Херсонщини.

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Зокрема, російські війська на лівому березі знищують лінію оборони, яку самі ж і підготували.

"Є дані, що росіяни засипають свою лінію оборони – так звану "лінію Суровікіна", яку вони прокопали вздовж південних проток на материковому березі Дніпра, у плавнях", – повідомив Молчанов.

Окупанти проводять ротацію на Херсонщині

Він додав, що, ймовірно, окупанти збиралися оборонятися там від комарів. Адже, за словами активіста, навіть на суперсучасних засобах пересування по заболоченій місцевості, порослій очеретом, рухатися дуже важко.

Вони все це засипають. Також йде поступова ротація звідти. Ймовірно, росіяни зрозуміли, що Херсонський напрямок для них – певне відтягування сил від Східного чи навіть Запорізького фронту, де можна ще наступати,

– припустив Молчанов.

Він додав, що все, на що здатні зараз росіяни на лівому березі Дніпра – це обстрілювати мирне населення. Адже нікуди рухатися вони не можуть і їм залишається лише помирати під вогнем української артилерії, яка дуже ефективно вражає російські позиції та техніку з правобережжя Дніпра.

Володимир Молчанов розповів про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

Чи можуть ЗСУ форсувати Дніпро

Херсонський активіст зазначив, що оскільки Росія поступово зменшує присутність своїх військ на лівому березі Дніпра, це відкриває певні можливості для ЗСУ.

За його словами, наразі в українських військових немає можливості для масштабного форсування Дніпра на Херсонщині, адже це нелогічно робити під ворожим вогнем.

Але оскільки кількість російських військ поступово зменшується, то їхня оборона з суцільної стає осередковою. І там, де добре працює наша розвідка та є переваги в БПЛА, є можливість таємно висадитися, захопити певний плацдарм і зненацька вдарити в тил чи у фланг ворога,

– сказав Молчанов.

Активіст додав, що далі українські військові могли б розширити звільнений плацдарм, а далі вже за класикою – наводити переправу через ріку. Однак, за його словами, для цього ЗСУ потрібна перевага з повітря, якої станом на сьогодні, на жаль, немає.

"Росіянам доведеться тікати"

Активіст висловив сподівання, що Росія все-таки забере частину своїх військ з лівого берега Дніпра для того, аби перекинути їх для наступу на Донбасі. А тоді ЗСУ зможуть справді здійснити спробу прориву на лівий берег Херсонщини.

"Якщо один плацдарм буде захоплений, це означатиме, що принаймні західна частина лівого берега Дніпра буде для росіян втрачена. Їм не буде де закріпитися і доведеться тікати на схід – за Північнокримський канал", – сказав Молчанов.

Ситуація на Херсонщині: коротко