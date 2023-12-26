Уже не кадрові десантники: хто протистоїть ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Українські військові продовжують розширювати плацдарм на лівобережжі Херсонської області. ЗСУ завдають росіянам таких втрат, що кадрових десантників на цьому напрямку уже майже немає.

Через шалені втрати на лівому березі Херсонщини російське командування залучає мобілізованих. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, пояснивши, що є секретом успіху ЗСУ на цьому напрямку.

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Хто воює проти ЗСУ на Херсонщині

Ще 30 жовтня Владімір Путін змінив генерал-полковника Олега Макаревича на посаді командувача російським угрупованням військ "Днепр", яке діяло на Херсонському напрямку. На його місце призначили генерала-полковника Михайла Теплинського.

До боїв на лівому березі Херсонщини Теплинський активно залучає десантників.

Там уже не кадрова, а мобілізована десантура. 104-та дивізія ПДВ – це зовсім не 176-та дивізія, яка б'ється на Роботинському плацдармі. Та й вони ні з Роботиним, ні з Вербовим не можуть нічого зробити,

– підкреслив Олег Жданов.

Зрештою, кого б російське командування не відправляло на лівобережжя Херсонщини, окупанти не здатні вибити українських військових.

"Це відбувається завдяки мінним загородженням та дуже влучній роботі нашої артилерії та дронів різних модифікацій. Ми фактично зробили там заслон (те, що служить прикриттям – 24 Канал) з підбитої техніки ворога, вони не можуть просунутися", – зауважив військовий експерт.

Звісно, успіхів досягнули там завдяки навченості та відвазі українських військових.

Зауважимо, за останні чотири доби на Херсонському напрямку не працює тактична російська авіація. Це може бути пов'язано із багатьма втратами окупантів в авіації.

Ситуація на лівому березі Херсонщини: детальніше