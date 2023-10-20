Залізничний міст не зруйнований: як змінилися завдання ЗСУ на Херсонському напрямку
Українські морські піхотинці ймовірно провели штурмові дії через Дніпро на окуповане Лівобережжя. Росіяни через це побоюються масштабної операції ЗСУ на Херсонщині.
Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що просування українських сил в Херсонській області поставило окупантів перед важким вибором.
Читайте також Росіяни масовано наступають на Авдіївку: як за тиждень змінилась лінія фронту
Бояться форсування Дніпра
Завдання українських сил взяти під контроль залізничний міст, який розташований північно-східніше від Херсону – вгору за течією Дніпра.Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
Сам залізничний міст не зруйнований, постраждало – залізничне полотно. Потяги по ньому не підуть, але рухатись по ньому можливо,
– наголосив військовий експерт.
Росіяни зараз турбуються, якщо відбудеться форсування Дніпра достатніми силами українських військових, то вони зможуть просуватись у бік Криму. Також вони будуть здатні виконати мінімальне завдання – відсунути на приблизно на 30 кілометрів від Херсону лінію фронту.
Є механізм як прорвати лінії фронту
Окупанти, коли розпочався контрнаступ ЗСУ, перекинули свої так звані "елітні підрозділи" з Херсонського напрямку на Запорізький, де на той час була складніша ситуація.
Але тепер, коли на Херсонщині активно тиснуть Сили оборони, росіяни не можуть повернути підрозділи введені в бій на іншій ділянці фронту. А військова частина, які увійшла у бойове зіткнення вже втратила половину боєздатності,
– підкреслив Світан.
Ворог зараз має проблему. На Кримсько-Херсонському напрямку у нього 70 тисяч військовослужбовців, але їхньої кількості недостатньо для утримання лінії фронту. Від Херсону в бік Армянська окупанти мають до трьох лінії оборони, але вони не суцільні.
"Є механізми, як їх прорвати та почати рухатись на тимчасово окупований Крим. Рух з заходу на схід вздовж Чорноморського узбережжя буде вигідно ЗСУ, аже правий фланг буде прикривати саме Чорне море. Тому прикривати потрібно буде тільки лівий фланг або ж використовувати його як лінію фронту", – зазначив полковник ЗСУ в запасі.
Роман Світан припустив, як можуть розгорнутися події на Херсонському напрямку: дивіться відео
Потрібні сили та засоби
Проте для цього нам потрібна серйозна кількість сил та засобів, приблизно така ж сама, яка була виведена на напрямок Роботиного – в бік Токмака. Проте у ЗСУ ще залишилось половина резерву, і в принципі можливо зосередити потрібні сили на Херсонському напрямку.
"Росіяни усвідомлюють можливість такого розвитку подій, і тому вирішують питання, що робити на цьому напрямку. Адже для продовження боїв, потрібно виводити свої частини з Авдіївки або Куп'янська та перекидати на Херсон, але це дуже проблематично. Тому російський генштаб має сильний "головний біль" з цього приводу", – зауважив Роман Світан.
Більше про просування ЗСУ на лівому березі Херсонщини
- Аналітики американського інституту вивчення війни зазначають, що згідно з інформацією з російських пабліків, що десант морських піхотинців 17 – 18 жовтня висадився на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Їм вдалося прорвати оборону ворога та зайняти населений пункт Пойма та північні околиці села Піщанівка у Херсонській області.
- Росіяни дуже стурбовані таким просуванням українських сил та вважають їх лише частиною більш масштабної операції. Водночас вони протягом останніх місяців відтягувати сили з Херсонського напрямку на Запорізький, адже напевно вважали, що на Херсонщині відносно спокійно. А тому тут був зосереджені сили менш боєздатні, ніж на інших напрямках.
- Крім того, про лівий берег Херсонської області було згадано у зведенні Генштабу за 18 жовтня. Йшлося про населені пункти, по яких гатила російська авіація. Зокрема село Піщанівка, яке розташоване на лівому березі.