Мінус 60-70% штурмових груп: в ОК "Південь" розповіли, як ЗСУ вибивають ворога на лівобережжі

На лівобережжі Херсонщини ситуація кардинально не змінилася. Там тривають бойові дії, росіяни намагаються вибити українських захисників з плацдарму в районі Кринок. У своїх штурмах ворог втрачає більшість особового складу.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, зауваживши, що окупанти продовжують випробовувати на міцність наше військо. Хоч часами їхня штурмова діяльність характеризується не надто великою активністю, але вони продовжують тиснути.

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Ворог тисне артилерією та дронами

У проміжках між штурмами противник намагається впливати на наші підрозділи за допомогою артилерії та дронів. Саме тому великий акцент на цьому напрямку робиться на засобах радіоелектронної боротьби. Українським підрозділам допомагають, щоб ворожі дрони не могли долітати до цілей.

Загальна активність нашої радіоелектронної боротьби високо оцінюється навіть ворогом. Росіяни бачать, що дрони, які вони спрямовують у напрямку наших позицій, не долітають, не мають відповідного бойового ефекту,

– розповіла Наталя Гуменюк.

Щодо артилерії окупантів, то Сили оборони намагаються вибити максимальну кількість вогневих позицій, які їм вдається виявити. Але мовиться про позиції, які розташовані не всередині населених пунктів, поміж цивільного населення. Ураження зазнає те, що є на відкритих територіях, куди можуть дістати українські військові.

Наприклад, упродовж 1 квітня 2024 року вдалося знищити майже 20 одиниць артилерійських установок. Втрати в особовому складі фактично однакові як на Херсонському, так і на Запорізькому напрямках. Вони склали понад 60 окупантів і там, і там.

Якщо говорити, що штурмова група складається з 10 – 15 людей, то як правило, коли вони збирають такі групи, то кожна з них повертається з мінусом у 60-70%,

– підкреслила Наталія Гуменюк.

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