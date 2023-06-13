Росіяни зробили карантинну зону в Голій Пристані: пояснили мету ворога
Цинізму та підлості росіян немає меж. Окупанти випускають людей з окупованих та затоплених територій Херсонської області лише за хабарі.
Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він додав, що у Голій Пристані після підриву Каховської ГЕС росіяни зробили карантинну зону.
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Мета окупаційної влади на лівому березі Херсонщини – бажання покращити своє матеріальне становище.
Яка ситуація на лівому березі Херсонщини: дивіться відео
Випускають лише за хабарі
Російські військові вимагали гроші з людей за те, аби допустити їх на човнах врятувати херсонців. Це відбувалося у перші дні після навмисного підриву Каховської ГЕС. Водночас самі окупанти евакуацією цивільних не займалися.
До того ж росіяни не скасували комендантську годину й вимагали гроші з людей, які власними силами намагалися допомогти іншим.
Російський солдат за гроші сідав у човен, називав всі паролі й лише так можна було врятувати людей. Зараз теж є випадки, коли людей через блокпости випускають виключно за хабар,
– розповів Соболевський.
Росіяни масово мародерять в окупованих населених пунктах на Херсонщині, які постраждали від теракту Росії. Вони знову вивозять побутову техніку, цінні речі тощо. Спершу вантажівки з награбованим майном українців їдуть до Криму, а звідти до Росії.
Підрив росіянами Каховської ГЕС: останні новини
- Попри те, що підрив росіянами Каховської ГЕС спровокував масштабні підтоплення на лівобережжі Херсонщини, окупанти не евакуйовують цивільне населення й не допускають туди місії міжнародних організацій. Наразі ООН очікує гарантії безпеки від Росії, щоб допомогти населенню після підриву Каховської дамби.
- За офіційними даними станом на 12 червня внаслідок підтоплення Херсонщини загинули 10 людей. 20 осіб поранені, серед них – 5 поліцейських та 2 рятувальників. Безвісти зниклими вважаються 35 людей, серед них – 7 дітей.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що 19 країн вже виділили гуманітарну допомогу Україні для подолання наслідків підриву Росією Каховської ГЕС. Крім цього, до допомоги долучилися й різні міжнародні організації й фонди.