Росіяни зробили карантинну зону в Голій Пристані: пояснили мету ворога

Цинізму та підлості росіян немає меж. Окупанти випускають людей з окупованих та затоплених територій Херсонської області лише за хабарі.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він додав, що у Голій Пристані після підриву Каховської ГЕС росіяни зробили карантинну зону.

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Випускають лише за хабарі

Російські військові вимагали гроші з людей за те, аби допустити їх на човнах врятувати херсонців. Це відбувалося у перші дні після навмисного підриву Каховської ГЕС. Водночас самі окупанти евакуацією цивільних не займалися.

До того ж росіяни не скасували комендантську годину й вимагали гроші з людей, які власними силами намагалися допомогти іншим.

Російський солдат за гроші сідав у човен, називав всі паролі й лише так можна було врятувати людей. Зараз теж є випадки, коли людей через блокпости випускають виключно за хабар,

– розповів Соболевський.

Росіяни масово мародерять в окупованих населених пунктах на Херсонщині, які постраждали від теракту Росії. Вони знову вивозять побутову техніку, цінні речі тощо. Спершу вантажівки з награбованим майном українців їдуть до Криму, а звідти до Росії.

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