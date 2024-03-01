У росіян ембарго на бронетехніку: Гуменюк розповіла про бої за Кринки

Росіяни продовжують штурмувати Кринки на лівому березі Херсонської області, при цьому економить техніку на цьому напрямку.

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що плацдарми ЗСУ на лівому березі Херсонської області закріплені й ворог продовжує штурмувати, при чому не змінюючи тактики. Про це пише 24 Канал.

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Особливість тактики росіян у Херсонській області

Гуменюк повідомила, що тактика ворога біля Кринків у росіян залишається сталою.

Ембарго на використання бронетехніки в них діє. Вони її, вочевидь, економлять,

– сказала вона.

Гуменюк уточнила, що на цьому напрямку залишаються суто "м'ясні" штурми.

Яка ситуація біля Кринків

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України повідомила, що за минулу добу біля Кринків відбулось 4 штурми. Загалом за останній тиждень середня кількість штурмів на добу доходить до цієї позначки.

За словами Гуменюк, була доба, коли був 1 штурм, і коли 8. Але в середньому виходить 3 – 4 штурми на добу.

Це говорить про те, що вони набирають штурмову групу саме на таку кількість спроб,

– додала вона.

Гуменюк додала, що окупанти намагаються покращити своє становище до майбутніх виборів у Росії.

Ми розуміємо, що вони мають таке завдання у зв'язку з підготовкою до виборів,

– сказала Гуменюк.

Вона повідомила, що росіяни продовжують тиснути на цивільне населення з насильницькою паспортизацію і залученням до виборчого процесу. Водночас намагаючись тиснути на позиції наших захисників на плацдармі.

Чи може ворог вибити ЗСУ з Кринків

За словами Гуменюк, гіпотетично росіяни можуть посилити своє угруповування та вибити ЗСУ з Кринків, тому що логістичні маршрути ворога не повністю перерізані.

Вона також наголосила, що на Півдні ворог має потужне угруповування, але воно зосереджено на суходільних боях на Запорізькому напрямку та посилення тих окупантів, які на Сході. Основні напрямки ворог тримає саме там.

В нашій зоні відповідальності вони обмежуються мясними штурмам. Тим не менш ми відстежуємо їх активність і створення додаткових ударних угрупувань не фіксувалось,

– сказала вона.

Раніше Гуменюк розповіла, що росіяни перестали використовувати бронетехніку під час штурмів Херсонської області та ходять до позицій ЗСУ пішки.