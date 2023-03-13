Район Кремінної – під постійним штурмом: Гайдай розповів, коли ЗСУ перейдуть до контрнаступу

У деяких районах Луганщини дуже важка ситуація. Однак незабаром Збройні Сили України можуть перейти з оборони до контрнаступу.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. До речі, нещодавно він розповів, що ЗСУ знищили нові танки росіян біля Кремінної.

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Район Кремінної – під постійним штурмом

За словами Гайдая, біля Кремінної і Білогорівки ситуація важка, оскільки там окупанти зосередили максимальні зусилля.

До того ж район Кремінної російські загарбники штурмують постійно.

Коли ЗСУ перейдуть від оборони до контрнаступу

Гайдай зауважив, що погода працює нам на користь.

Два – три тижні буде достатньо, щоб ЗСУ накопичити резерви та перейти з оборони до контрнаступу,

– заявив очільник регіону.

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