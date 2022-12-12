На Луганщині ЗСУ обмінюються ударами з ворогом: у кого більші втрати

Зі зміною погоди, змінився характер бойових дій на фронті. Кожна сторона використовує найменшу можливість, аби завдати удару.

Таку думку 24 каналу озвучив речник угруповання військ “Схід” Сергій Череватий. Раніше повідомлялось про ситуацію в Бахмуті.

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Погода змінила характер війни

Череватий розповів, що погода суттєво ускладнила рух техніки, проте ЗСУ стають гнучкішими, враховують погоду, наявність власних резервів, тому намагаються діяти по ситуації. Війна по всьому фронту навіть не позиційна, а йде на висхідних темпах. Кожна сторона використовує можливість, аби завдати поразки на своєму шматку фронту.

У цьому ми певно таки кращі, бо ми намагаємось знищувати росіян на вістрі їхньої атаки. Там, де з’являється можливість для контратаки, як-от на Луганському напрямку, ми завжди потрохи видавлюємо їх. Тримаємо ініціативу за собою і витискаємо їх з нашої землі,

– зазначив речник угруповання військ “Схід”.

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Великі втрати росіян

Він продовжив, що росіяни намагаються тиснути, зокрема, в районі Білогорівки. Їхні атаки ЗСУ зустрічають щільним вогнем.

“Як правило, це закінчується великими втратами для них”, – зауважив Череватий.

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