На окупованій Луганщині в лавах "народної міліції" критично багато суїцидів, – ОВА
8 квітня 2024, 09:50Читать новость на русском
Джерело:Артем Лисогор
На тимчасово окупованих територіях діє так звана "народна міліція", яка працює на загарбників. Однак серед представників почастішали випадки самогубств.
У Луганській обласній військовій адміністрації розповіли, що у рядах так званої "народної міліції" різко збільшився рівень випадків суїциду.Вона діє на окупованій території регіону.
Дивіться також У ЗСУ розповіли, яка ситуація біля Кринків: чому ворог оприлюднив відео розстрілу полонених
Це досягло загрозливої позначки
За словами голови ОВА Артема Лисогора, на цю проблему загарбники довгий час не звертали уваги, доки відсоток самогубств не досяг загрозливої позначки.
Місцеві психологи у психіці окупантів не розібралися. Тепер чекають на російських,
– додав він.
Вочевидь, проблему вирішувати не збираються.
Ситуація на Луганщині
- Тимчасово окуповані території України стають все більш непридатними для проживання. Там панує антисанітарія і нелюдське ставлення до місцевого населення. Про це 24 Каналу розповів колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зауважив, що й окупанти там фактично нікому не потрібні, адже намагаються красти, аби вимінювати речі на їжу.
- На частині Луганської області, що окупували після 2022 року, проходили запеклі бойові дії. Там вщент розбита інфраструктура, адмінбудівлі та житлові квартали.
- Ситуація дуже важка, туди росіяни привозять непотріб, який називають гуманітарною допомогою. Там досі не відновлені будинки, навіть ті, що критично зруйновані, не розбирають, а це достатньо небезпечно.