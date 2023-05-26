Ворог у розпачі через тиск ЗСУ, – Гайдай розповів про поведінку окупантів на Луганщині
На Луганщині відбувається ротація окупаційних військ. Вони мігрують і з Кремінної на Сватове, і зі Старобільська на Кремінну
Річ у тім, що цю міграцію створюють та прискорюють саме Сили оборони України. Про це 24 Каналу сказав ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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Саме знищення цих наступів, знищення цілими взводами під час ворожих атак особового складу в такій кількості призводить до того, що їм доводиться робити певну ротацію,
– відзначив ексголова Луганської ОВА.
Ворог у розпачі
Наші військові, які боронять Луганщину, повідомляють, що ситуація стабільна. Ворог у повному розпачі.
"Все, що вони хочуть зробити, нічого не вдається. Ба більше, зараз в російські окупаційні війська приїхали комісії з представників міноборони Росії, щоб з'ясувати: чому такі втрати, чому не вдається просуватися, чому в них нічого не виходить за той величезний час, який вони там перебувають", – резюмував Сергій Гайдай.
Ситуація на Луганщині: останні новини
- У Сватівському районі Луганської області російські загарбники цинічно стратили чоловіка. Причиною стала його чітка проукраїнська позиція.
- Противник достатньо активно застосовує артилерію. Як розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко, спершу окупанти ведуть вогневий бій по наших позиціях, а потім намагаються штурмувати невеликими групами під прикриттям броньованої техніки. Проте успіху ворог не має, бо ЗСУ достатньо потужно впроваджують контрбатарейну боротьбу і намагаються спрацювати на випередження.
- Останнім часом у тимчасово окупованому Луганську все частіше розцвітає "бавовна". Тепер російські артисти бояться їхати у "частинку Росії" з концертами.