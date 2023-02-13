Ворог швидко вчиться, – військовий ЗСУ розповів про нову тактику росіян на Донбасі

Луганський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. Окупанти невпинно намагаються штурмувати позиції Збройних Сил України.

Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ, парамедик та колишній нардеп Єгор Фірсов, який зараз перебуває у районі Кремінної. За його словами, на Луганщині тривають важкі бої.

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Як зазначив Фірсов, часто люди запитують, чи українські військові на передовій помітили ознаки посилення наступу Росії на Україну.

Людям в тилу складно пояснити, що ніякий наступ тут не почнеться, оскільки він не закінчувався. Наступ продовжується щодня,

– наголосив військовий ЗСУ.

Він додав, що іноді у всіх на вустах окремі напрямки, як Бахмут або інші. Однак насправді на Донбасі важкі бої тривають всюди і щодня.

Росіяни намагаються "відгризти" хоч клаптик території

Як зазначив Фірсов, головний план ворога на Луганщині – вийти на адміністративний кордон області.

Росіяни намагаються зробити все, щоб відгризти хоч якийсь клаптик території. Вони змінюють тактику і навіть стратегію,

– розповів парамедик.

За його словами, у травні 2022 року окупанти використовували тактику вогняного валу, засипаючи українські позиції величезною кількістю снарядів.

"Працювали гладкоствольна артилерія, танки, РСЗВ, "Гради". Все це сипало для того, щоб стирати наші позиції з лиця землі. Але якихось воєнних результатів це не давало, окрім того, що у ворога зараз на деяких напрямках закінчуються снаряди та боєприпаси", – розповів Фірсов.

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Піхотні навали росіян

Однак півтора місяця тому російські окупанти змінили підхід до бойових дій.

Єгор Фірсов Військовий ЗСУ, парамедик Росіяни на Бахмуті відкатали іншу тактику – піхотні навали, коли у штурм просто йде піхота. Їх змушують йти. Над ними летить квадрокоптер, а вони йдуть з різних боків. Наші кулеметники тільки й встигають змінювати ленту на кулеметі.

Іноді українським кулеметникам доводиться змінювати навіть стволи, адже ствол може перегрітися під час відсічі таким інтенсивним атакам ворога.

Росіяни перейняли елементи тактики у ЗСУ

За словами військового, російські окупанти не просто змінили тактику. Загарбники у деяких своїх діях почали наслідувати ЗСУ.

Деякі елементи цієї тактики росіяни перейняли у нас. Ворог швидко вчиться. Він побачив успіхи нашої піхоти. А наша піхота – це супергерої, на яких тримається фронт,

– наголосив Фірсов.

Він додав, що українська піхота відіграла велику роль у звільненні українських територій, зокрема на Харківщині та Херсонщині.

Чому окупанти не мають успіхів на Донбасі

Багато експертів та західні розвідки говорять про те, що Росія готується до нового наступу і зосередить свої дії саме на Сході України. Фірсов зазначив, що ескалація на Донбасі відбувається щодня.

Єгор Фірсов Військовий ЗСУ, парамедик Не буде такої історії, що ворог грався з нами в якісь ігри, і раптом піде у бій. Росіяни використовують всі засоби та всі можливі маневри. Ворог не має успіху не тому, що неефективно діє. А тому, що майстерно діють ЗСУ щодо захисту наших територій.

Військовий додав, що українські герої стримують ворожі наступи щодня і щогодини.

Які сили Росія використовує для наступу на Кремінну

У районі Кремінної Росія зібрала велику кількість різноманітних сил. Фірсов зауважив, що частково українським захисникам байдуже, кого саме окупанти кидають на штурм.

Є ворог, він озброєний. Ми його зупиняємо всіма можливими засобами,

– зазначив парамедик.

Він додав, що з боку ворога у наступ біля Кремінної йдуть усі, хто можливо.

"Немає лише приватних військових компаній "Вагнера" та "Ліга". Вони залишилися під Бахмутом", – сказав Фірсов.

Парамедик додав, що у полон до ЗСУ потрапляють різні росіяни – як ті, хто служить роками, так і ті, кого мобілізували кілька тижнів тому.

Ситуація на фронті: коротко