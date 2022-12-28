На Луганщині окупанти примусово видають дітям російське громадянство

На Луганщині окупанти продовжують творити безлад. Так, вони вже почали примусова давати дітям російське громадянство.

Таким чином загарбники намагаються посилити власну пропаганду. До речі, раніше стало відомо, що Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них вбивць.

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Як окупанти примусово видають дітям російське громадянство

Так, на Луганщині ввели порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином Росії. Для цього батькам потрібно мати російський паспорт.

Звісно, можна його і не отримувати та одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають,

– зазначили в Луганській ОВА.

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