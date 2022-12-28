На Луганщині окупанти примусово видають дітям російське громадянство
Джерело:Луганська ОВА
На Луганщині окупанти продовжують творити безлад. Так, вони вже почали примусова давати дітям російське громадянство.
Таким чином загарбники намагаються посилити власну пропаганду. До речі, раніше стало відомо, що Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них вбивць.
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Як окупанти примусово видають дітям російське громадянство
Так, на Луганщині ввели порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином Росії. Для цього батькам потрібно мати російський паспорт.
Звісно, можна його і не отримувати та одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають,
– зазначили в Луганській ОВА.
Що нині відбувається на Луганщині: останні новини
- Нещодавно ЗСУ атакували окупантів у районі села Половинкиного, що у Старобільському районі. Нині на Луганщині цивільні лікарні забиті пораненими ворогами.
- Військовий експерт Петро Черник переконаний, що окупанти так вчепились за Бахмут тому, що він для них відіграє символічну роль.
- Нині на напрямку Сватове – Кремінна йдуть активні бойові дії. Росіяни перекидають у Луганську область свіжі сили.
- Окупант, який перебуває поблизу Кремінної, поскаржився дружині на безглузді накази керівництва. За його словами, підрозділ росіян приречений, але командування не хоче відступати.
- Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що окупанти на Луганщині не розвантажують снаряди ближче ніж за 100 кілометрів до лінії фронту.