Більше не лізуть ордами: офіцер тероборони Луганщини заявив про зміну тактики росіян

Російські окупанти вже понад рік не залишають спроб захопити Україну та постійно атакують позиції ЗСУ. Ситуація на Кремінському напрямку складна, ворог дещо змінив тактику.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер 111 бригади тероборони Луганської області Сергій Шакун. За його словами, зараз росіяни не наступають такими великими навалами, а більше застосовують артилерію.

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"Росіяни не ведуть такі штурмові дії, але активно обстрілюють позиції українських військових. Чисто технологічна війна артилерією та мінометами. Вже не лізуть ордами", – зауважив він.

Ситуація на Кремінському напрямку

Шакун зазначив, що, крім обстрілів позицій ЗСУ, загарбники продовжують наступ. У росіян є дуже багато живої сили, артилерії та снарядів. Ситуація на Кремінському напрямку дуже складна.

Офіцер тероборони Луганщини підкреслив, що українські бійці мають у 5 – 10 менше снарядів, ніж росіяни. Тому ЗСУ потребують значно більше боєприпасів та зброї, ніж мають зараз.

Коли росіяни раніше йшли на позиції, кидали "залізних покидьків". Такого вже немає. Так, у них на перших позиціях стоять чмобікі, потім – ахматівці. Ахматівці стоять в кінці, щоб чмобікі не втекли,

– сказав військовий.

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