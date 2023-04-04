"Ждуни" кажуть, що при Україні було краще, – Гайдай про життя людей на окупованій Луганщині

Другий рік триває повномасштабне російське вторгнення. За цей час росіяни перетворили на пекло життя українців, зокрема на окупованих територіях. На окупованій Луганщині навіть "ждуни русского міра" переконались, що "при Україні було краще".

Про це в ефірі 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, з настанням негоди українцям на окупованих територіях не привозять навіть хліба та ліків.

Зверніть увагу Для підтримки Путіна: як Кремль хоче під вибори "роздати" паспорти мільйонам жителів Донбасу

"Русскій мір" на окупованій Луганщині

Гайдай зазначив, що негода остаточно паралізувала життя на окупованих територіях. У магазини не привезли харчових продуктів, усі полички порожні, в аптеках нема ліків.

"Ждуни" кажуть, що "при Україні було набагато краще", і що жодного разу не було такого, щоб їм не привозили продуктів у магазини, бо не змогла доїхати певна машина. Це вже говорить про кричущі нюанси, які там відбуваються,

– зауважив він.

Ексголова Луганської ОВА підкреслив, що люди побачили, що насправді означає "русскій мір". Він пригадав, що Росія повністю знищила місто Попасна, а зараз говорить, що нема сенсу його відновлювати.

Гайдай про ситуацію на окупованій Луганщині: дивіться відео

Що відбувається на фронті: останні новини