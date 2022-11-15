Бої там запеклі, але лінія фронту наближається до наших міст, – Гайдай про ситуацію на Луганщині

На Луганщині продовжуються запеклі та важкі бої. Ворогу вдалося підготуватися до них, укріпивши оборону та підтягнувши резерви.

Лінія фронту поступово просувається

Про це 24 каналу розказав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, росіяни побудували оборонні споруди та позаривалися. Крім того, вони отримали підсилення – хоч і тими ув'язненими, яких вербував Пригожин, та мобілізованими.

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Окупантів дуже багато, тож попри те, що більшість з них не мають відповідних знань та навичок, вони несуть смертельну небезпеку. Велика кількість цих солдатів не дає українським підрозділам просуватися швидко, а складнощів додає й те, що окупанти замінували територію вщент.

Однак, як зауважив Гайдай, у пабліках окупованих росіянами великих міст вже починають писати, що місцеві жителі чують звуки боїв. Зокрема мова йде про Рубіжне та Кремінні. Це вказує на те, що ЗСУ, хоч і повільно, але наближаються до цих населених пунктів.

Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині: дивіться відео

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