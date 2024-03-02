80 солдатів поклали за опорний пункт: як діють росіяни на Луганському напрямку

Серебрянське лісництво стало на заваді виходу росіян на адміністративні кордони Луганської області. Окупаційна армія безуспішно атакує наші позиції, але українські захисники тримаються і дають гідну відсіч ворогу.

Там жахлива ситуація. Просування у цьому районі ворогу дається вкрай важко. Детальніше про ситуацію у Серебрянському лісництві 24 Каналу розповів колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Ситуація у Серебрянському лісництві

На світлинах Серебрянського лісництва чітко видно, з якого боку розташовані наші захисники, а з якого російські війська. Адже там, де стоять окупанти, ще є хоча б якісь дерева. Водночас з нашого боку все перерубано снарядами, ракетами, дронами тощо.

Без перебільшення там (у Серебрянському лісництві – 24 Канал) замінований кожний метр. Заміновано вручну, з повітря, є нерозірвані БК, також дистанційно мінували касетними ракетами, все завалено пелюстками та протипіхотними мінами. Російська техніка під'їжджала дистанційно й вистрілювала касетами міни,

– наголосив Гайдай.

Він пригадав, як під час одного з приїздів на Луганщину спілкувалися з бійцями Нацгвардії. Військові розповіли, що для того, аби захопити один опорний пункт, який взагалі немає критичного значення, росіяни поклали аж 80 солдатів.

Яка ціль росіян на Луганщині

Серебрянське лісництво – це заболочена територія, яка не має великого тактичного значення. Противнику важливіше політичне значення – вийти на адміністративні кордони Луганської області. Таке завдання Владімір Путін ставив ще на початку так званої "сво".

Це не панівні висоти чи добре укріплені регіони, як Авдіївка, але те, що Сили оборони утримують ці позиції дає можливість утилізовувати величезну кількість ворога,

– мовив колишній очільник Луганської ОВА.

За його словами, те, що українські військові можуть затримати на цій ділянці фронту частину російської окупаційної армії, не дає можливості ворогу перекидати свої сили на інші ділянки.

Не можна дозволити ворогу пройти Серебрянське лісництво, адже потім російські загарбники вже впритул підійдуть до Лиману й далі намагатимуться розвивати свій успіх. Однак ЗСУ й на Лиманських рубежах вже підготували захисні рубежі,

– додав Гайдай.

У тому, що окупанти потрохи просуватимуться, втрачаючи тисячі своїх солдатів, нічого критичного немає. Збройним Силам треба протриматись поки прийде чергова партія західної зброї та боєкомплекту для артилерії.

"Якщо буде величезне виснаження в росіян, тоді є шанси знову спробувати зробити певні контрнаступальні дії або принаймні покращити теперішні позиції", – підсумував колишній очільник Луганської ОВА.

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