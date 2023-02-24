"Знову побачимо тікток-перемоги та бої з під'їздами": в Маріуполь відправили кадирівців
Тимчасово окупований Маріуполь став своєрідним військовим хабом для росіян. Зараз військова мотивація ворога там падає, однак її намагатимуться підтримувати кадирівці.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, в Маріуполі спостерігається зменшення кількості військової техніки та особового складу, нині там залишилось близько 15 тисяч окупантів.
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Андрющенко повідомив, що зараз великого руху техніки з Росії до Маріуполя не спостерігається. Частіше окупанти їдуть у зворотному напрямку для ремонтних робіт. В місто перекидають техніку з інших ділянок фронту, звідти на Новоазовськ, а з Новоазовська в район Бахмута.
Зараз ми спостерігаємо зменшення військового контингенту. Декілька тисяч військових вони вже перекинули на інші ділянки фронту, імовірно, це Вугледар,
– додав мовець.
В Маріуполь відправили кадирівців
Радник міського голови Маріуполя розповів, що до міста орієнтовно зайшло від 2 до 5 тисяч кадирівців. Є два місця їхнього розміщення у Маріуполі і одне під Маріуполем.
Тому, думаю, що найближчим часом ми знову побачимо всі ці тікток-перемоги, війну з вікнами, під'їздами та посадками,
– іронічно додав Андрющенко.
З розмов окупантів з місцевим населенням стає зрозуміло, що вони не надто налаштовані воювати, частково вони розуміють, що це дорога в один кінець. До кінця цього не сприймають, однак минулого пафосу в них вже нема.
Андрющенко повідомив, що мотивація росіян часто полягає в можливості сплатити іпотеку, отримати якісь гроші.
Це розуміють росіяни, розуміють, що з такою мотивацією вони швиденько можуть зробити негативний наступ десь аж до Ростова, тому про всяк випадок тримають там кадирівців,
– резюмував Андрющенко.
В Маріуполі "бавовна": що відомо
- Від вечора 21 до ранку 22 лютого в місті пролунало щонайменше три серії вибухів. Відбулися влучання в склад з боєприпасами та військову базу загарбників. Вночі 23 лютого відбулося ще три вибухи.
- Український Генштаб підтвердив, що авіація завдала ворогові 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах в Маріуполі.
- Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін зауважив, що місто готується до контрнаступу ЗСУ.