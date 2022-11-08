Багато живої сили та авіації, росіяни будують лінію оборони: що відбувається біля Маріуполя

Російські окупанти почали облаштовувати лінію оборони поблизу Маріуполя. Вони хочуть перетворити зруйноване місто на своєрідну "фортецю".

Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, це не показуха. Загарбники дійсно почали зводити військові бази та укріплення ще з жовтня, чого не фіксували в попередні місяці.

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Розуміють, що колись ЗСУ прийдуть на ці території

Зрозуміло, що так вони намагаються вберегтися від контрнаступу ЗСУ на ці території, який обов'язково станеться в подальшому майбутньому. Наскільки ефективними будуть ці укріплення – покажуть самі бої.

Вони розуміють, що є Вугледар. І можуть очікувати наступ з цього напрямку, який опускатиметься до Маріуполя. Інший напрямок – Мелітополь – Бердянськ. Якщо ми просунемося в Запорізькій області, то теж будемо йти в бік Маріуполя,

– наголосив Андрющенко.

Крім того, після підриву Кримського моста Маріуполь став важливим логістичним ланцюжком для окупантів. Тому його також почали укріплювати.

Цікаво, що росіянам там не вистачає людей для власних потреб. Їм довелося знімати охорону на деяких об'єктах, серед яких були й окупаційні адміністрації. Цей контингент могли кинути на фронт. Через це, що цікаво, зараз практично не охороняють місцевий порт, куди нещодавно зайшли два судна з ліками та зимовою формою для окупантів.

Також росіяни почали регулярно перевозити вантажі через Маріуполь. Техніка їде з території Росії і вже в самому місті "дробиться". Одна частина їде в бік Запоріжжя та Херсонщини, інша – на північ Донеччини.

Як наголосив Андрющенко, напрямок з селища Нікольського на Запоріжжя не дуже завантажений. Інтенсивний рух йде в бік Мелітополя, Бердянська, Криму та Херсона. Відстежувати ці потоки колон надзвичайно корисно, адже тоді можна спрогнозувати, де саме окупанти намагаються посилити угруповання.

Зазвичай окупанти перевозять в колонах живу силу та військову техніку. Також в місті регулярно літає ворожа авіація то в бік Донеччини, то на Запоріжжя.

Андрющенко розповів, навіщо окупанти укріплюють Маріуполь: дивіться відео

Нагадаємо, 8 листопада в тимчасово окупованому селищі Нікольському, яке розташоване за 15 кілометрів від Маріуполя, було чутно три потужних вибухи. Згодом, як повідомив Петро Андрющенко, стало відомо, що там працювали російські системи ППО.

Крім того, для побудови лінії оборони в Маріуполі окупанти звели два невеликих заводи із виробництва бетону. Вони виробляють протитанкові "пірамідки", частину яких залишають поблизу Маріуполя, ще частину – везуть в бік Запоріжжя та Херсона.