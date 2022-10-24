Ми знаємо майже всіх, допомагає рух опору та цивільні, – Андрющенко про колаборантів у Маріуполі
Українські спецслужби активно працюють над виявленням колаборантів в Маріуполі. Тут надзвичайно допомагають цивільні мешканці та рух опору.
Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, вже є величезний обсяг даних на колаборантів в Маріуполі. Усю інформацію опрацьовують українські спецслужби та поліція.
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Колаборанти не уникнуть покарання
Як наголошує Андрющенко, мешканці Маріуполя щиро бажають, щоб усі окупанти та колаборанти, які відібрали у них домівку, були покарані.
Ми знаємо майже всіх колаборантів. Допомагають і цивільні, і рух опору. Усі ми співпрацюємо з СБУ та поліцією. Є великий масив даних, щоб ніхто не уникнув покарання. Найбільша мотивація маріупольців – відплатити зрадникам,
– наголосив Андрющенко.
Він підкреслив: з часом усі колаборанти отримають своє покарання. Маріупольці зараз борються за власний дім і за відплату усім зрадникам, які зруйнували місто.
Ми знаємо майже всіх – Андрющенко про колаборантів в Маріуполі: дивіться відео
Що відбувається в Маріуполі: коротко
- Російські окупанти продовжують розповідати маячню, як "покращилося" життя на окупованих територіях. Однак в тому ж Маріуполі місцеві не мають елементарних речей для побуту. В місті повсюди величезні черги.
- Як раніше повідомляв Андрющенко, зараз близько 10% жителів міста довіряють російським окупантам. Показники були такими ж до масованих бомбардувань та оточення міста.
- Після "бавовни" на Кримському мосту російські загарбники почали перевозити більше техніки через Маріуполь. Там вони облаштували тренувальні бази та полігони для мобілізованих.
- Окупанти не встигають підготувати місто до зими. В них немає обладнання та можливостей відновити централізоване теплопостачання для більшості Маріуполя.