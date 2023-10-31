Нові не з'являються: куди зникають російські війська з Маріуполя

Коли розпочався наступ Росії на Авдіївку, туди з тимчасово окупованого Маріуполя перекинули частину загарбників. Ворожі підрозділи переміщують на інші ділянки фронту. Зараз у місто не їдуть нові угрупування росіян.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що російські підкріплення, які були заготовлені до Авдіївки, закінчились. Однак це не означає, що ворог їх не готує.

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Поповнення поки нема

Петро Андрющенко зазначив, що окупанти почали знімати підрозділи, які були розміщені у Маріуполі. На їхнє місце не прибули нові ворожі бойовики. Підкріплення загарбників наразі у дорозі. Як довго його не буде – наразі невідомо.

Зазвичай, коли йде якесь поповнення, можна побачити за іншими ознаками заздалегідь. Бо робляться певні запаси, які ми теж відстежуємо. Цього нема. Це підкріплення десь у дорозі. Як довго його не буде – незрозуміло. Зараз корпус Маріуполя зменшений через перекидання на інші ділянки фронту,

– пояснив він.

З іншого боку, у Маріуполі все одно залишається 15 тисяч російських військових. Навіть якщо забрати звідти 5 тисяч, то це не суттєво. Загалом у Маріупольському районі розміщено від 25 до 50 тисяч окупантів.

Крім того, росіяни активно тренуються із застосування гармат, ствольної артилерії. Тренування розпочалися одразу, коли зайшло друге підкріплення після початку атак на Авдіївку та інформації, що росіяни домовились з Північною Кореєю про снаряди. Понад пів року таких тренувань ворог не проводив.

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