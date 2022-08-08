окупанти перестрілялись у Маріуполі через награбоване: Андрющенко розповів деталі

В неділю 7 серпня сталася перестрілка між окупантами та бойовиками з Донецька в Маріуполі. Вони не змогли поділити між собою награбоване.

Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, це досить типова історія. Окупанти часто не можуть поділити між собою награбоване із бойовиками з ОРДЛО.

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Цього разу внаслідок перестрілки поранили одного з окупантів. За це "комендатура" "арештувала" 5 бойовиків з ОРДЛО. Скоріш за все, вони тепер будуть не в тилу, а на передовій. Або й взагалі хто зна, що з ними станеться.

Колишні громадяни України – люди другого сорту для росіян

За його словами, такі перестрілки – досить типова ситуація між окупантами та бойовиками. Однак зазвичай таке відбувається у Кальміуському районі, де їх більше мешкає. До прикладу, кілька тижнів тому там також була перестрілка – тоді "перемогли" росіяни.

Андрющенко вважає, що такі "розваги" між окупантами та бойовиками вигідні для України. Менше доведеться знищувати загарбників під час звільнення міста.

Хай "розважаються". Чим більше так вони "розважаються", тим менше роботи буде для наших героїчних українських захисників під час звільнення міста, – наголосив Андрющенко.

Що цікаво, зазвичай у таких конфліктах роблять винними саме бойовиків з ОРДЛО. Для окупантів колишні громадяни України – це непотріб та люди другого сорту. Їх часто кидають як "гарматне м'ясо" або ж на роботи, які окупанти не хочуть виконувати.

"Немає там правосуддя. Завжди забирають бойовиків. Інколи можуть відвезти росіянин, але їх повертають. Бойовиків – ніколи", – наголошує Андрющенко.

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Нагадаємо, на думку посла Польщі в Україні Бартоша Ціховського, якби українська армія швидше отримала б РСЗВ HIMARS, то маріупольської трагедії могло б і не бути. Ця зброя здатна була вплинути на хід подій.