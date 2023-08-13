У Маріуполя нині три власники: які структури керують окупованим містом

Уже понад рік Маріуполь на Донеччині перебуває під російською окупацією. Загарбники продовжують грабувати та вбивати мешканців.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, хто насправді керує окупованим містом. За його словами, гроші розподіляються між трьома "гаманцями".

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"Насправді в Маріуполя три власники на сьогодні – Санкт-Петербург, кадировці та ФСБ. Оці три структури й керують містом", – зазначив Андрющенко.

Єдина відмінність цих сил полягає в тому, хто в кого краде. Зокрема, мер Петербурга Алєксандр Бєглов наживається з російського бюджету, а кадировці – з того, що залишилось після України в Маріуполі.

Зі свого боку, ФСБ пов'язана із забудовниками та вивезенням зерна, звідки тягнуться ниточки до російського уряду.

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Росіяни призначили окупованому місту побратима – Грозний у Чечні. Цинізм такого рішення полягає в тому, що ці міста мають спільну долю – обидва зруйновані Росією і нею ж "відновлені".

Угоду про так зване поріднення уклали глава окупаційної адміністрації Маріуполя Олег Моргун і мер Грозного Хас-Магомед Кадиров 8 серпня.

"Віддали офіційно в контрибуцію кадировцям", – прокоментував "поріднення" міст Андрющенко.

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