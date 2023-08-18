"Зубів драконів" ще не бачимо, – Андрющенко сказав, яку оборону будують росіяни біля Маріуполя

Після звільнення Урожайного на Донеччині російські окупанти активізували будівництво оборонних ліній. Зокрема, ворог намагається укріпитись біля Маріуполя.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що основна лінія оборони росіян пролягає вздовж селища Нікольського.

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""Зубів драконів" ще не бачимо – ми це пов'язуємо зі складнощами виробництва через партизанів і логістичні проблеми", – зазначив Андрющенко.

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Так, українські партизани пошкодили саму лінію і місце виробництва бетонних загороджень. А тягнути їх з Росії окупантам не з руки.

Де ще укріпились росіяни

Крім того, після ЗСУ лишилась лінія оборони між Нікольським, Мангушем і Маріуполем. Окупанти її полагодили, але нічого нового не робили.

Однак безпосередньо біля Маріуполя ворог не будується.

"Ці дії свідчать про те, що росіяни оцінюють загрозу посунення лінії фронту настільки близько до Маріуполя", – констатував Андрющенко.

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Окупанти чекають ЗСУ виключно із Запорізького та Донецького напрямків. Навколо Маріуполя стоять "зуби дракона" та бліндажі – там ворог постійно тренується.

Росіяни допускають можливість просунення ЗСУ в сам Маріуполь. Адже в місті не лише готують оборонні споруди, а й мінують мости.

Усі приготування ворога ускладнені логістичними проблемами через вибухи на Кримському мосту. Переправу тепер об'їжджають також через Маріуполь – ситуація близька до колапсу.

Вранці 16 серпня стало відомо, що Сили оборони України звільнили селище Урожайне Донецької області. Тепер захисники мають змогу рухатися до Старомлинівки, де пролягає основна лінія оборони окупантів, а далі – до Маріуполя.