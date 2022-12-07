Чоловіки "замкнені" у Маріуполі в очікуванні нової мобілізації, – Андрющенко

Ситуація в окупованому Маріуполі залишається критичною. Російські загарбники не забезпечили жодних умов, аби містяни змогли хоча б з найменшим комфортом пережити зиму.

Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, при цьому людям дуже важко покинути місто.

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Росіяни не випускають чоловіків з Маріуполя

З Маріуполя можна виїхати лише у напрямку Росії, інших шляхів не існує. Як зазначив Андрющенко, ще формально існує пропуск на підконтрольну Україні територію у Василівці Запорізької області, однак виїхати там практично неможливо.

"Росіяни блокують виїзд через Василівку. На вихідних їхав автобус з Бердянська з маріупольцями, їх у Василівці змусили вийти з автобуса й повернули до Бердянська", – повідомив радник мера Маріуполя.

Він наголосив, що особливо важко покинути окуповане місто чоловікам.

Фактично чоловіки на сьогодні "замкнені" у Маріуполі в очікуванні чергової мобілізації. Їх просто повертають додому навіть на російському кордоні,

– сказав Андрющенко.

Щоденна боротьба за виживання

Гуманітарна ситуація у місті залишається вкрай складною. За словами Андрющенка, можна вважати щасливцями тих людей, у яких вдома є вода, електрика та опалення, або хоча б електрика та обігрівачі. Дні таких маріупольців минають доволі одноманітно.

"У такому випадку зранку о 6 прокинувся, з 7 починається робочий день. Робота – фактично 6 днів на тиждень з 7 ранку до 6 вечора. Так життя і минає", – зазначив радник мера Маріуполя.

Однак такі умови – рідкість. У більшості людей у місті немає вдома жодних комунікацій. Їхнє життя перетворюється на боротьбу за виживання та тепло.

Реальне життя у Маріуполі, яке замовчує російське ТБ

За словами Андрющенка, певну надію маріупольцям подарувала група російських волонтерів.

Вони привозили та роздавали електрообігрівачі на кошти, зібрані у Росії. Однак 5 грудня волонтери повідомили, що завершують цю програму, тому що гроші закінчилися,

– розповів радник мера Маріуполя.

Він зазначив, що з Маріуполя надійшло понад 20 тисяч заявок на електрообігрівачі. Однак російські волонтери не можуть їх покрити. Андрющенко наголосив, що цей факт найяскравіше демонструє реальну картинку життя в окупованому місті, яку не показує російська пропаганда.

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