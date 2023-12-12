Великі ризики для фронту: навіщо окупанти активізували рух у Маріуполі

Російські окупанти активізували переміщення боєкомплекту й інженерного обладнання через Маріуполь на північ Донецької області. Ворожий рух може загрожувати, зокрема, Вугледарському напрямку.

Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, коментуючи активізацію загарбників. За його словами, Вугледарський напрямок давно заважає ворогу.

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"На сьогодні росіяни стягуються у Волноваський район і на північ Маріупольського – Нікольської частини. Там поруч Вугледар з одного боку, а з іншого – Мар'їнка неподалік", – зазначив Андрющенко.

Цілком можливо, що окупанти посилюватимуть тиск на Мар'їнку або готуватимуться до наступу на ще одному напрямку – Вугледарському.

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Наприкінці вересня Андрющенко повідомив, що росіяни хочуть запустити залізницю на окупованих територіях. У такий спосіб вони планували розв'язати логістичні проблеми, виниклі після серії успішних ударів по Кримському мосту.

Натепер стало відомо, що ворог зупинив роботи через ризик погіршення ситуації на Вугледарському напрямку з огляду на бої в Мар'їнці.

Саме ризик бойових дій біля Вугледара зупиняє можливість їм побудувати оцю обхідну логістику на випадок руйнування Кримського мосту,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

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