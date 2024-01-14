Важлива логістична точка: як росіяни використовують Маріуполь

Російські окупанти продовжують метушитись у захопленому Маріуполі Донецької області. Це не лише через постійні вибухи – місто стало важливою логістичною артерією ворога.

Президент "Маріупольського телебачення" Микола Осиченко розповів 24 Каналу про ситуацію в місті. За його словами, у Маріуполі поступово збільшується кількість живої сили й техніки противника.

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"Це поступовий процес – майже два роки окупанти везуть туди все, що тільки можна. Маріуполь для них – це дуже важлива логістична точка", – констатував Осиченко.

Так, росіяни можуть перевозити свої ресурси з Маріуполя на Донецький, Запорізький напрямки і далі.

Місто набуло особливої важливості після серії ударів по Кримському мосту, який тепер не може повноцінно функціювати. Але й логістичні шляхи Маріупольщини зазнали атаки.

ЗСУ знищили залізничний міст під Маріуполем

На початку осені росіяни почали зводити залізничний міст через річку Кальміус, щоб сполучити наявну колію з Росією. Однак їхні плани порушили українські військові, які 6 січня прицільним ударом знищили недобудований міст.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко констатував, що тепер питання запуску прямої залізниці з Росії закрите надовго.

А це означає, що на важливій логістичній точці ворога фактично поставили крапку.

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